Juve, i convocati per il derby: esclusi Dybala, Arthur e McKennie. Ok Alex Sandro e Ramsey

vedi letture

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori a disposizione di mister Pirlo per il derby contro il Torino, in programma domani alle 18. Out Buffon (squalificato), Demiral e Bonucci (positivi) e il trio formato da Dybala, Arthur e McKennie (come annunciato dallo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa. Tornano Ramsey e Alex Sandro dagli infortuni e Cuadrado dalla squalifica; aggregati gli U23 Israel, De Marino e Correia. Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, De Martino.

Centrocampisti: Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Felix Correia.