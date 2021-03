Juve, i quattro tenori per la svolta tattica del finale di stagione

La Juventus recupera energie e riposa prima di dare il via alle sessioni di allenamento che, per una delle poche volte in stagione, occuperanno nella totalità la settimana bianconera tra le mura della Continassa. È stato un lunedì di riposo in casa bianconera, ma c’è chi si è presentato comunque al Training Center per lavoro di scarico e terapie. Gli occhi erano puntati sulle condizioni di Alex Sandro, uscito acciaccato dalla gara di Cagliari: gli esami a cui si è sottoposto il brasiliano hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. Il terzino verrà valutato quotidianamente, resta comunque in dubbio per la sfida del fine settimana allo Stadium contro il Benevento. Gara nella quale sarà curioso capire se la scelta di inserire dal primo minuto Ronaldo, Morata, Chiesa e Kulusevski verrà riproposta diventando così una vera e propria svolta tecnico-tattica per il finale di stagione bianconero.

POKER D’ASSI - Alla Sardegna Arena è stato l’esordio dall’inizio per il quartetto offensivo che già si era visto in alcuni, sporadici, sprazzi di gara nel corso della stagione. Quattro giocatori di gamba, bravi ad aggredire gli spazi in velocità e capaci di decidere gli incontri con le loro giocate e impegnare le fasi difensive avversarie. Finché Alex Sandro è rimasto in campo Chiesa agiva largo sulla sinistra con Cuadrado sul versante opposta e Kulusevski nel ruolo di mezzala sinistra che Pirlo stesso vede come possibile sviluppo di carriera del giovane svedese: “Potrebbe essere il suo ruolo futuro, ha tanti chilometri nelle gambe. Ci lavoriamo, soprattutto ora che abbiamo recuperato Morata”. Leggera modifica con l’inserimento di Bernardeschi sull’out mancino dove lo sviluppo bianconero è stato simile a un 4-2-3-1 con Morata alle spalle di Ronaldo. La sostanza però non è cambiata con tutti e quattro gli interpreti sul rettangolo verde e una Juve, quantomeno nelle idee, a trazione anteriore pur con qualche difetto di posizionamento e gestione del pallone evidentemente da migliorare. E sul quartetto offensivo si è espresso nel post partita anche l’allenatore bianconero: “Finalmente ho avuto tutti i giocatori a disposizione. Sono quattro calciatori che possono giocare insieme: si sacrificano, fanno le due fasi e ti portano i risultati”. Lo staff tecnico avrà l’opportunità di lavorare su alcuni errori commessi e sulla crescita necessaria per amalgamare i movimenti dei protagonisti, questa però può essere una svolta per ridare linfa ed entusiasmo verso il futuro, prossimo e non.