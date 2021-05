Juve, il giorno della finale. Bonucci out, Chiellini c’è: Pirlo ha solo due dubbi

Una finale non si gioca ma si vince, racconta qualche anziano saggio del panorama calcistico e, in generale, sportivo. E la Juventus non si allontana da questa prospettiva per “salvare” una stagione nata sotto una stella sbagliata ma che in questi ultimi cinque giorni può essere, in parte, recuperata. “Pensiamo solo alla partita di domani, - ha raccontato Andrea Pirlo nella conferenza stampa di vigilia, - che è una finale e c’è un trofeo da alzare. Siamo concentrati solo su questa gara perché ci siamo guadagnati questa finale sul campo, battendo l'Inter in semifinale. Adesso abbiamo grande voglia di portare la Coppa Italia a casa”. E nel caso in cui dovesse arrivare vorrebbe dire due titoli, con la Supercoppa italiana già in bacheca, al primo anno in assoluto da allenatore.

BONUCCI OUT. ULTIMA FINALE PER CHIELLINI? - Atalanta affrontata due volte in stagione, due incontri nei quali la Juventus ha tutt’altro che demeritato portando a casa meno di quanto il campo aveva raccontato. “Quando incontri l'Atalanta, - così Pirlo, - sai come va a finire: è una squadra che ti porta ad alzare il ritmo, gioca con grande intensità e ti porta a fare una partita quasi di livello europeo. Siamo pronti per questo, li conosciamo e loro conosco noi. Non credo sarà diversa dalle altre due". Nella sfida di Torino c’era Bonucci, in quella di Bergamo Chiellini: la costante De Ligt. Che ci sarà ancora a differenza del numero 19 che, è partito con il resto della squadra, ma non sarà a disposizione: il centrale viterbese ha subito una distorsione al ginocchio in allenamento che gli impedirà di far parte della contesa. Ci sarà invece il capitano Giorgio Chiellini che guiderà la difesa assieme al giovane olandese. Forse per l’ultima volta in una finale con la maglia bianconera considerato il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e un rinnovo tutt’altro che scontato. “Sono onesto, - ha dichiarato il capitano della Juventus, - sono tanto concentrato su queste ultime partite. Tutte le valutazioni del caso è giusto farle a fine stagione. Ci giochiamo una coppa e ogni discorso mi toglie energie, devo pensare solo a questa partita e agli avversari”.

PIRLO HA SOLO DUE DUBBI - Come detto il numero 3 sarà titolare anche questa sera in coppia con De Ligt e con, al loro fianco, Cuadrado e Danilo (Alex Sandro è squalificato) a protezione della porta difesa da Buffon. In mezzo al campo la cerniera Bentancur-Rabiot con Chiesa sulla sinistra e uno fra McKennie, favorito, e Kulusevski sulla destra. In attacco il dubbio più grande nel decidere chi accompagnerà Cristiano Ronaldo: Paulo Dybala è favorito su Alvaro Morata che però ancora stuzzica il tecnico bresciano per le capacità di tenere impegnati i difensori bergamaschi con i tagli in profondità. La rifinitura mattutina schiarirà le idee in maniera definitiva verso una finale che vale sì un trofeo ma che nasconde anche un pezzo di futuro.