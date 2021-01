Juve, il piano B per l'attacco: Kulusevski "quarta punta" e acquisto rimandato all'estate

Continua la ricerca della quarta punta in casa Juventus ma secondo quanto riportato da Tuttosport il discorso potrebbe anche essere rimandato alla prossima estate. Secondo il quotidiano il club bianconero potrebbe infatti puntare su Dejan Kulusevski nel ruolo di attaccante, per poi andare a cercare il vero vice Morata durante la sessione di mercato estiva. Impossibile comprare solo per il gusto di farlo per i bianconeri e allora ecco che questo "piano B" potrebbe concretizzarsi.