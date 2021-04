Juve, il precedente che sa di deja vu: pareggio a Firenze alla 33^ l'ultimo anno senza Champions

La Juventus ha un obiettivo chiaro in testa, la qualificazione alla prossima Champions League per salvare una stagione nata male e che potrebbe anche finire molto peggio. Fabio Paratici, nel pregara della sfida contro la Fiorentina, è stato chiaro: "Non abbiamo un piano B perché la Champions è il nostro unico pensiero e abbiamo fiducia nell’allenatore", ma la possibilità di chiudere l'annata al quinto posto c'è eccome. In tutto questo, ricorda La Gazzetta dello Sport, c'è un precedente che non fa sorridere, anche se c'entra poco con l'attualità. Nel 2010-2011, l'ultimo campionato in cui la Juve non ha centrato la qualificazione in Champions, alla 33esima giornata i bianconeri pareggiarono proprio a Firenze, chiudendo poi la stagione al settimo posto, dopo aver fatto solo sei punti nelle ultime cinque giornate.