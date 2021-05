Juve, il Real tenta Allegri: contatti con il livornese. Così la tentazione diventa Zidane

Oggi c’è Andrea Pirlo, ma tutti gli indizi fanno pensare che al tecnico bianconero non basterebbe neanche il quarto posto (e quindi la Champions League) per difendere la panchina della Juventus. Se nel club, scrive Tuttosport, c’è ancora chi pensa alla conferma, per la quale servirebbe uno scatto di gioco e di orgoglio in queste ultime giornate, i nomi da tenere d’occhio sono soprattutto altri due. In primis, quello di Massimiliano Allegri: sul livornese, spiega il quotidiano, sarebbe pronto a piombare il Real Madrid di Florentino Perez, che non ha mai celato il gradimento nei suoi confronti e avrebbe già avviato i contatti. “Ruberebbe” alla Juve il grande ritorno, ma aprirebbe le porte a un’altra suggestione, quella legata a Zinedine Zidane. Ingaggio proibitivo, ma del resto anche Allegri non tornerebbe certo pro bono, ma l’allenatore francese si è già dichiarato possibilista in passato ed è una tentazione non da poco.