Juve, il trio Dybala-Arthur-McKennie resta a casa. Pirlo non può sbagliare nel derby della Mole

L’onda lunga di quanto successo nella serata di mercoledì trova sfogo pubblicamente e ufficialmente nelle parole di Andrea Pirlo nella conferenza stampa di vigilia del derby della Mole contro il Torino in programma quest’oggi alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. L’incontro a casa McKennie che ha coinvolto anche Dybala e Arthur costa, oltre a una multa sostanziosa, anche l’esclusione dalla lista dei convocati per la sfida ai cugini granata: “I tre giocatori coinvolti non sono convocati per la partita di domani (oggi n.d.r.) e vedremo quando torneranno a lavorare col tempo”. Ha aperto così la conferenza stampa il tecnico bianconero, chiudendo una questione durata diverse ore. “La decisione l'ho presa io, - ha aggiunto successivamente Andrea Pirlo, - e la società ha fatto il resto. Per la parte tecnica ho deciso io. Queste cose sono sempre successe, ma questo non era il momento giusto per quanto sta succedendo nel mondo. Non era il momento giusto per farlo per rispetto di tutti quelli che rispettano le regole e non era il momento anche perché si era a due giorni da una partita. È stata una decisione per dare un segnale perché siamo degli esempi ed è giusto che ci si comporti da esempi”.

DERBY FONDAMENTALE - Tre assenze che si aggiungono a quelle dei positivi Demiral e Bonucci e dello squalificato Buffon che non devono, e non possono, distogliere l’attenzione dall’importanza della sfida alla squadra di Nicola: “Sappiamo, - ha detto Pirlo, - cosa troveremo domani in campo, dovremo affrontare la gara con grande rabbia. Dopo la sconfitta con il Benevento abbiamo grande voglia di rivalsa: il derby va giocato con grande aggressività e voglia di vincere”. E quello del tardo pomeriggio di oggi è uno snodo cruciale per la chiusura della stagione della Juventus e di Andrea Pirlo. Serve una risposta, l'ennesima, dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento per ridare slancio a una squadra apparsa troppe volte fuori fase, ma anche per non entrare nel circolo vizioso di voci e situazioni scomode in chiave futura.

TORNA CUADRADO, DUBBI IN MEZZO AL CAMPO - Come spesso capita a questa squadra l’assenza dal campo di Juan Cuadrado si fa sentire in maniera fin troppo esagerata ed è esattamente quanto accaduto nell’ultimo impegno di campionato dove il colombiano era squalificato. Per fortuna di Pirlo e della Juve, l’ex Chelsea sarà a disposizione questo pomeriggio e partirà dal primo minuto sull’out destro difensivo. Davanti a Szczesny anche Chiellini e De Ligt con Danilo o Alex Sandro sulla sinistra: l’ex Manchester City potrebbe anche slittare a centrocampo, assieme a Bentancur e Rabiot, relegando in panchina sia Kulusevski che Ramsey. Tutti per innescare la coppia d’attacco Ronaldo-Morata. Per ripartire, ancora una volta.