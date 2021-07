Juve, inizia la nuova era manageriale. Ieri le ufficialità, oggi le presentazioni

È un po’ il capodanno delle società di calcio. Col passaggio dal 30 giugno al 1º luglio non si passa da un anno solare all’altro, ma dalla vecchia stagione a quella nuova. E per la Juventus, oltre alla chiusura di un bilancio ancora pesantemente zavorrato dalla crisi economica che la pandemia ha portato con sé, è l’inizio di una nuova era manageriale. Qualche settimana fa l’addio di Fabio Paratici con tanto di conferenza stampa di saluto per quanto fatto nei suoi undici anni a Torino, ieri l’annuncio ufficiale dei sostituti e oggi la conferenza stampa dei protagonisti per raccontare dei progetti futuri bianconeri.

ARRIVABENE AMMINISTRATORE DELEGATO - “Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire deleghe per la gestione dell’Area Football e i relativi poteri a Maurizio Arrivabene”, questo il comunicato ufficiale diffuso dalla società bianconera che dà il via dunque, con la nuova stagione, all’inserimento dell’ex team principal della Ferrari all’interno di Juventus con il ruolo di Amministratore Delegato dell’Area Football. Notizia che era nell’aria, con i primi assaggi torinesi al fianco di Nedved di Arrivabene qualche giorno fa, e che attendeva solo i crismi dell’ufficialità: arrivata e con la giornata di oggi, alle 14:30 dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, che sarà quella della presentazione al pubblico. Con lui saranno protagonisti anche il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e il nuovo Football Director Federico Cherubini.

AUMENTO DI CAPITALE - Le ufficialità non si fermano a questo perché c’è stato spazio anche per comunicare un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro a sostegno del piano di sviluppo 2019/2024 del club messo in fortemente in crisi dalla pandemia. Il Consiglio d’Amministrazione ha infatti stimato, a oggi, un quadro complessivo degli effetti economici negativi da 320 milioni di euro. “Exor, - si legge, - ha espresso il proprio sostegno all’operazione e si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%. La Società intende costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte e, a tal fine, ha già avviato contatti con primarie istituzioni bancarie”. Denaro fresco per sopperire alle mancanze di questi ultimi complicatissimi mesi, nessun cambiamento immediato in chiave mercato se non la non più impellente caccia alle plusvalenze. Per ripartire con gli investimenti toccherà aspettare, sperando tutto torni il prima possibile alla normalità, la prossima estate. Intanto però la Juventus cambia e riparte.