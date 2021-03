Juve, iniziata la missione Porto. E il rientro di Cuadrado è fondamentale

vedi letture

Missione Porto definitivamente al via. È cominciato il breve avvicinamento in casa Juventus alla cruciale sfida di Champions League dell’Allianz Stadium che vale il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea. Obiettivo: rimontare, tra le mura amiche, la sconfitta per 2-1 dell’andata all’Estádio do Dragão. Archiviata la vittoria convincente contro la Lazio, la domenica alla Continassa è stata caratterizzata da una seduta di scarico per chi è stato impegnato nel match con i biancocelesti e lavoro sul possesso palla invece per il resto del gruppo. Da valutare le condizioni di Chiellini e De Ligt, entrambi in dubbio per l’incontro della serata di domani. Chi ci sarà invece è Juan Cuadrado rientrato proprio nel trionfo contro la Lazio e giocatore preziosissimo per Andrea Pirlo e la sua Juventus.

RIENTRO FONDAMENTALE - L’ultima apparizione del colombiano era datata 13 febbraio: stadio Diego Armando Maradona di Napoli, 45 minuti prima di alzare bandiera bianca. Il giorno successivo l’esito degli esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Mancavano tre giorni alla sfida di Oporto che Cuadrado ha, logicamente, saltato. E proprio il lavoro di recupero da parte dello staff juventino dell’ex Chelsea e Fiorentina è andato in direzione europea con la volontà di riaverlo a disposizione, nelle migliori condizioni possibili, per la gara di ritorno. Scopo raggiunto con 70 minuti disputati con la Lazio per riprendere confidenza col rettangolo verde e proiettarsi alla sfida di Champions. E per Andrea Pirlo è un ritorno fondamentale considerato il peso nell’economia del gioco bianconero dell’esterno colombiano. Già contro i biancocelesti si è vista la differenza. Dopo i primi 20 minuti di estrema difficoltà con diversi possessi persi che hanno concesso occasioni pericolose alla squadra di Simone Inzaghi, il nativo di Necoclí ha alzato il rendimento offrendo soluzioni di passaggio ai compagni, ma anche fornendo quella qualità in uscita bassa che tanto è mancata nelle ultime settimane alla Vecchia Signora. Cuadrado sa dare equilibrio ai suoi ma anche rompere quello avversario. E la Juve, di lui, non può fare a meno. Anche per questo, il suo rientro verso il dentro o fuori con il Porto, ha un sapore dolcissimo.