Juve, la carica di Bremer: "Abbiamo grandi ambizioni, stagione preparata al meglio"

Il campionato di Serie A, edizione 2024/2025, è ormai pronto a partire. Tra i protagonisti, vi sarà Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano rimasto alla Juventus nonostante alcune voci di mercato, soprattutto all'inizio della sessione estiva.

Via Instagram il difensore ha commentato il precampionato concluso e la Serie A ormai alle porte: "Pre season done. Ci siamo allenati con molta intensità e un ottimo spirito di gruppo per preparare al meglio questa stagione. Siamo carichi e con grande ambizione. Ora è arrivato finalmente il momento di scendere in campo, competere con la stessa intensità e dare tutto per questa maglia".

La Juventus esordirà lunedì sera, contro il Como neopromossa di Cesc Fabregas.