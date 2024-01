Juve, lunedì le visite mediche di Kean con l'Atletico Madrid: l'attaccante non rinnoverà

Moise Kean è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante della Juventus nella giornata di lunedì partirà infatti per la capitale spagnola per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto che lo legherà ai Colchineros fino al termine della stagione.

Nessun rinnovo.

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che il classe 2000 potesse rinnovare il suo contratto con i bianconeri prima di partire in prestito, ma secondo quanto riportato da Sky Sport la firma non ci sarà, con l'attuale accordo tra il giocatore e la Vecchia Signora che scadrà il 30 giugno 2025. La trattativa per il prolungamento verrà impostata dopo la parentesi in Spagna e l'Europeo in Germania della prossima estate.

La stagione di Kean.

Proprio per provare a guadagnarsi la convocazione di Luciano Spalletti il centravanti ha deciso ormai da settimane di lasciare la Juventus, visto il poco spazio avuto a disposizione in questa prima parte di stagione. Kean è infatti sceso in campo soltanto 12 volte nel campionato di Serie A in corso, 6 da titolare, per un totale di 472 minuti, non trovando mai il gol. All'Atletico l'attaccante cercherà di giocare con maggiore continuità, per convincere il commissario tecnico a puntare anche su di lui per Euro 2024.