Juve-Napoli, assente Nedved: è positivo al Covid-19. Nessun contatto col gruppo squadra

Non c'è allo Juventus Stadium il vice-presidente bianconero Pavel Nedved. Il dirigente ceco, assente in quanto positivo al Covid-19, non ha avuto contatti col gruppo squadra bianconero negli ultimi giorni.

