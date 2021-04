Juve, nel derby tocca a De Ligt-Chiellini: quarta volta insieme. Finora due KO su tre

Senza Bonucci e Demiral, tocca a Matthijs De Ligt al fianco di Giorgio Chiellini. Quella che in teoria avrebbe tutte le carte in regola per essere la coppia difensiva titolare della Juventus. Ma di fatto non lo è, anzi: come evidenziato da Tuttosport, in questa stagione l’olandese e li capitano bianconero hanno disputato appena tre partite una al fianco dell’altro. E il bilancio non è dei migliori: al netto della vittoria sul Cagliari, nelle altre due occasioni sono arrivate altrettante sconfitte, contro il Napoli e soprattutto nella gara di ritorno contro il Porto.