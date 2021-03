Juve, nel vivo la preparazione per il Benevento. Lo stop dell’Inter per accorciare e mettersi in pari

vedi letture

Si alza l’intensità al Training Center della Continassa: la Juventus ha rifiatato nei due giorni di inizio settimana recuperando energie psicofisiche per poi mettersi al lavoro in vista dell’ultimo impegno di questo lunghissimo ciclo cominciato a inizio anno e che ha visto i bianconeri impegnati sempre, tranne una settimana, ogni tre giorni fra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Domenica all’Allianz Stadium la sfida al Benevento di Filippo Inzaghi capace, nella gara d’andata in terra campana, di fermare il suo ex compagno Andrea Pirlo sull’1-1 rimontando l’iniziale vantaggio torinese targato Morata con la rete di Letizia. Prove di formazione tra le mura del centro sportivo con alcune assenze pressoché sicure: Demiral, Ramsey e Dybala infortunati, il probabile stop precauzionale anche per Alex Sandro, squalificato Cuadrado, ancora positivo Bentancur. Spazio pronto per Bernardeschi da terzino mancino, così come la conferma di del quartetto offensivo visto nella vittoria di Cagliari.

ACCORCIARE DALLA VETTA - Juventus che superando il Benevento avrebbe l’opportunità di ridurre lo svantaggio dalla vetta della classifica e realizzare per la prima volta in stagione quattro vittorie consecutive in campionato. L’ufficialità del rinvio dell’incontro che l’Inter di Antonio Conte avrebbe dovuto giocare sabato sera contro il Sassuolo ha un duplice effetto su Madama: mettersi in pari dal punto di vista delle partite disputate comprendendo così in maniera definitiva il reale distacco dalla testa della classifica e, in caso di risultato positivo, accorciare il divario della stessa avvicinandosi e mettendo così maggiore pressione all’ambiente nerazzurro. Prima però alla Vecchia Signora serve vincere e, considerato lo storico stagionale, fare poker in campionato è tutto fuorché scontato. Si tratterebbe infatti di una vera e propria novità: due volte la Juve ci è andata vicina fermandosi però sempre a quota tre all’inizio del mese di gennaio (Udinese, Milan e Sassuolo prima della sconfitta contro l’Inter) e a cavallo fra la fine del primo mese dell'anno e l’inizio di febbraio (Bologna, Sampdoria e Roma prima di cadere a Napoli). Nelle ultime settimane i trionfi contro Spezia, Lazio e Cagliari: per fare filotto e guadagnare punti serve affrontare con il giusto approccio e avere la meglio del Benevento.