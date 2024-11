Juve nella storia con uno 0-0: ieri la formazione italiana più giovane di sempre in Champions

L'italiana più giovane di sempre in Champions League. La Juventus schierata ieri a Birmingham da mister Thiago Motta, nonostante il deludente pareggio finale per 0-0 con l'Aston Villa, è entrata nella storia con l’età media più bassa di sempre (24 anni e 142 giorni). Il primato apparteneva fino a qualche ora fa al Milan di Stefano Pioli, che affrontò l'Atletico Madrid a San Siro il 28 settembre 2021 con una formazione la cui età media era di 24 anni e 161 giorni.

Il tabellino di Aston Villa-Juventus 0-0

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Diego Carlos, Digne; Kamara (33' st Barkley), Tielemans; Bailey (41' st Philogene), Rogers, McGinn; Watkins (33' st Duran). A disp.: Gauci, Olsen, Konsa, Mings, Buendia, , Nedeljkovic, Maatsen, Bogarde. All.: Emery

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (21' st Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (41' st Fagioli); Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (37' st Mbangula); Weah. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi. All.: Thiago Motta

Arbitro: Manzano

Ammoniti: Tielemans, Bailey, Torres (A), Kalulu, Weah, Koopmeiners (J)

Le parole di mister Thiago Motta

Thiago Motta, tecnico delle Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro l'Aston Villa, il secondo consecutivo senza gol: "Quella di sabato scorso l'ho commentata come una buona partita fatta contro il Milan che giocava in casa. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più in questo momento e sono orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori. Lo dico pubblicamente e sono soddisfatto anche stavolta. Vorremmo vincere tutte le partite, ma non sempre è possibile. Ringrazio i miei ragazzi per il lavoro che stanno facendo. Si meritano tutto quello che stanno avendo. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto una grande occasione per vincere, ma non ci lamentiamo".