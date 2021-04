Juve, non solo la zona Champions: mai così pochi punti dall'anno di Delneri

Più si avvicina la fine e più la stagione della Juventus assume contorni preoccupanti. In questo momento, i bianconeri sarebbero aritmeticamente fuori dalla prossima Champions League: è la prima volta dal 2010/2011, anche se basterebbe battere il Napoli per rimettersi in corsa (con un pareggio o una sconfitta le cose si farebbero invece estremamente complicate). Frutto degli appena 56 punti raccolti dopo 29 gare giocate: era sempre dal 2010/2011, l’anno di Delneri prima dell’avvio del ciclo d’oro, che la Vecchia Signora non ne aveva così pochi a questo punto del campionato.