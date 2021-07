Juve, nuovo summit con il Sassuolo per Locatelli: la volontà del giocatore può fare la differenza

Manuel Locatelli è l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il centrocampo e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in settimana ci sarà un nuovo summit con il Sassuolo per continuare a trattare. I neroverdi, forti anche di offerte che potrebbero arrivare da Arsenal e Dortmund, sono fermi sulla loro richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino dell'ex Milan, ma i bianconeri vorrebbero fare l'operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di una contropartita. La sensazione è che a fare la differenza possa essere la volontà del giocatore e che prima o poi verrà trovata anche l'intesa tra i club.