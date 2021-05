Juve, obiettivo Zidane: contatti interlocutori con Agnelli. Per Allegri al Real pronto biennale

Panchine incrociate, tra Juventus e Real Madrid. Zinedine Zidane è destinato a lasciare le merengues e per La Gazzetta dello Sport è il primo oggetto del desiderio del club bianconero. I contatti avuti con Andrea Agnelli sono stati interlocutori, gli ostacoli sono due: anzitutto, il contratto da 12 milioni netti (che sfruttando il Decreto Crescita sarebbero 18 in Italia), anche se le parti non sono arrivate a discutere di questo. E poi la scelta di Zizou, che parrebbe più orientato ad aspettare la Francia o casomai prendersi un altro periodo di pausa. Sul fronte opposto, Massimiliano Allegri è il nome caldo per il Real: la rosea parla di un contratto biennale già pronto, con opzione per il terzo anno e progetti delineati per il futuro. Tutto in standby, aspettando il finale della Liga, ancora aperto a qualsiasi possibilità.