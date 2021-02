Juve, oltrepassato anche l’ostacolo Roma. Decidono CR7 e un Chiellini formato super

Sesta vittoria consecutiva per la Juventus di Andrea Pirlo che dopo la caduta pesante sul campo dell’Inter ha cambiato evidentemente marcia. In un Allianz Stadium bagnato dalla pioggia, i bianconeri conquistano altri tre punti grazie al successo per 2-0 sulla Roma di Fonseca. Apre le marcature Cristiano Ronaldo che torna al gol in Serie A dopo tre gare a secco, chiude il cerchio l’autorete di Ibanez causato dalla coppia di neoentrati Cuadrado-Kulusevski. Nel mezzo la pressione giallorossa ma l’occasione più grande sempre di marca bianconera con la traversa di CR7 sul destro a incrociare deviato da Kumbulla. Una gara vecchio stampo per la Juventus che si compatta lasciando pochi spazi tra le linee ai fantasisti ospiti e strappando così tre punti importanti contro una diretta avversaria. Aggrappandosi a una fase difensiva quasi imperforabile e a un Giorgio Chiellini, ancora una volta, da applausi.

CHIELLINI FORMATO SUPER - Un cambio netto ed evidente a livello mentale. Perché la partita fatta dalla Juve è stata di totale applicazione, abnegazione al sacrificio e cura di ogni singolo dettaglio. Tutto, anche a detta di Pirlo, scattato dopo la gara contro l’Inter: “A San Siro in campionato abbiamo giocato senza Cuadrado e senza Alex Sandro che sono già due che possono fare la differenza. La squadra ha cambiato l'atteggiamento, ha capito gli errori, ha capito che serve maggiore concentrazione e che deve essere unita sia quando ha la palla che quando non ce l’ha”. E a Milano c’era anche Chiellini, già in versione da Gala ma non supportato dal resto dei compagni. Nella vittoria di ieri sera il capitano della Juventus ha chiuso ogni pertugio, annullando Mayoral e Dzeko, respingendo ogni iniziativa nei pressi dell’area di rigore, trascinando la squadra mentalmente e fisicamente a una prestazione fatta di concentrazione e sacrificio. Prestazione da incorniciare, l’ennesima. Che non dovrebbe stupire considerato lo status del calciatore ma che stupisce per il recente passato fatto di infortuni, più o meno gravi, ripetuti da cui non era così scontato venirne fuori in questa maniera carta d'identità alla mano. “Giorgio sta facendo quello che sapevamo, - ha dichiarato l’allenatore bianconero, -, è tornato a disposizione e sta giocando molto bene. Finché regge ce ne ha ancora, per adesso sta bene e speriamo possa continuare così”. E se continua così la Juve può dormire sonni tranquilli e continuare la propria marcia.