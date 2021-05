Juve, ora si decide il futuro. Per Tuttosport nessun dubbio su Agnelli, Paratici può lasciare

Conquistato l’accesso in Champions League, la Juventus inizia a progettare il futuro. Non soltanto per quel che riguarda Andrea Pirlo: da oggi partono le riunioni decisive per il management bianconero, praticamente tutto in scadenza di contratto al termine della stagione. Giove, poi si celebrerà l’assemblea degli azionisti Exor: zero dubbi, secondo Tuttosport, sulla conferma di Andrea Agnelli come presidente, data la forte alleanza con il cugino John Elkann. Più probabile, scrive il quotidiano torinese, la separazione con Fabio Paratici e la conseguente promozione interna di Federico Cherubini.