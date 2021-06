Juve, per Locatelli si punta al prestito biennale con obbligo: 30 mln cash e una contropartita

Nella giornata di ieri è andato in scena il primo incontro tra la Juventus e il Sassuolo per discutere del passaggio in bianconero di Manuel Locatelli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'operazione potrebbe arrivare alla fumata bianca a 30 milioni di euro cash più una contropartita tecnica, con Dragusin il preferito dai neroverdi. Ci sono poi anche Fagioli e Felix Correa, ma la cosa che interessa di più ai bianconeri è la formula: alla Juve non dispiacerebbe fare un prestito biennale con obbligo di riscatto, un po' come per Chiesa l'estate scorsa, ma non è detto che il Sassuolo accetti, visto anche che non ha fretta di cedere il calciatore.