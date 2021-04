Juve, Pirlo di nuovo senza Demiral. E il futuro del centrale turco è tutto da scrivere

Cominciano a rientrare a Torino i giocatori impegnati con le rispettive nazionali in giro per l’Europa, con il programma di avvicinamento alla ripresa dell’ultimo filotto di partite che porterà alla fine del campionato e alla finale di Coppa Italia. Primo impegno delicato nel derby della Mole contro un Torino affamato di punti e con i bianconeri reduci da una sconfitta estremamente deludente sul terreno dell’Allianz Stadium contro il neopromosso Benevento. Torneranno ad allenarsi con il resto dei compagni quest’oggi Cristiano Ronaldo e De Ligt, primi a esaurire gli impegni con le proprie selezioni. E con loro ci sarebbe dovuto essere anche Merih Demiral, fermato però dalla positività al Covid-19.

PRIMA INFORTUNATO, POI POSITIVO - Lesione al retto femorale della coscia destra. Questo l'ultimo problema fisico riscontrato dal difensore turco nella sfida contro il Porto, che l’ha visto protagonista in negativo con l’entrata costata il calcio di rigore per i lusitani e il susseguente vantaggio. Era l’11 marzo e il rientro, salvo intoppi, era previsto nell’ordine di 15-20 giorni. Nonostante una condizione fisica precaria, Demiral ha comunque deciso di rispondere alla chiamata della propria nazionale con l’obiettivo di disputare quantomeno l’ultimo dei tre incontri in programma. Niente di tutto ciò, non per il problema muscolare ma per la positività al Covid-19 che l’ha estromesso dagli impegni con la rappresentanza del proprio paese e che lo obbligherà a saltare, dopo Cagliari e Benevento, anche la gara contro il Torino e, con ogni probabilità, quella contro il Napoli di mercoledì prossimo. In giornata, il difensore turco rientrerà a Torino da Istanbul con un volo sanitario proveniente come accaduto, lo scorso ottobre, a Cristiano Ronaldo.

FUTURO DA SCRIVERE - In un periodo di difficoltà economiche come quello che tutti stanno vivendo, quasi nessun giocatore è considerato incedibile. Tutte le offerte che arriveranno in casa Juventus verranno valutate e la figura di Merih Demiral è una di quelle che raccoglie maggior appeal in giro per l’Europa. Non sono un segreto le offerte arrivate nelle ultime sessioni di mercato dall’Inghilterra, così come l’interesse di lunga data del Milan. Così come non è un segreto che il difensore centrale turco è tra i pochi presenti in rosa in grado di raccogliere, per le casse della Juventus, una cospicua somma in denaro che farebbe respirare un bilancio in apnea. Occhi puntati dunque anche sul futuro di Merih Demiral nel prossimo mercato estivo: futuro che resta tutto da scrivere e che potrebbe non essere più a tinte bianconere.