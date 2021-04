Juve, Pirlo: "Persi tanti punti per strada. Mai avuto dubbi sulla fiducia della squadra"

“CI siamo persi tanti punti, abbiamo lasciato per strada troppe occasioni che ci hanno portato ad avere questo distacco dalla capolista”. In conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli, Andrea Pirlo analizza il rammarico di casa Juventus per la classifica: “Quando ti sacrifichi per tutta la partita hai grande giovamento per il risultato. Oggi ci siamo sacrificati tutti, anche Cristiano: quando qualcuno era fuori posizione, ha corso all’indietro”.

Avete dato anche un messaggio verso l’esterno con la gara di questa sera.

"Come vi ho detto ieri non ho mai avuto dubbi sulla squadra. Ho sempre avvertito la fiducia dei giocatori. Poi capita di poter fare bene o male, ma questa energia l'ho sempre avvertita. Può capitare facendo tante partite e avendo tanti problemi. Non doveva capitare ma è successo. Ma da questo punto di vista non ho mai avuto dubbi".

