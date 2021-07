Juve, primo giorno di ritiro: Allegri e Dybala i più acclamati dai tifosi

vedi letture

È cominciata la stagione 2021/2022 della Juventus. Il nuovo corso bianconero ha avuto il suo semaforo verde nella mattinata di ieri con i test svolti dai giocatori che partecipano al ritiro fin dal primo giorno. Ed è sempre una giornata speciale quella apre una nuova stagione carica, già di suo, di entusiasmo e adrenalina ma che ne trova ancora di più quando i cambiamenti sono così pesanti. Una su tutte è stata la modifica fatta dalla Vecchia Signora con l’avvicendamento in panchina fra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri: proprio l’allenatore livornese, giunto al centro medico bianconero poco dopo le 10, è stato tra i più acclamati dalla cinquantina tifosi presenti. Una vera e propria ovazione a testimoniare l’affetto del popolo juventino per il nuovo/vecchio tecnico chiamato a riportare Madama in vetta alla classifica del campionato italiano, ripartendo da da dove aveva lasciato e costruendo un nuovo progetto tecnico. E a proposito della Serie A, la corsa all'Inter ripartirà da Udine come svelato nella giornata di ieri.

VIA AI LAVORI - All’appuntamento al JMedical, struttura a due passi dall’Allianz Stadium, per i passaggi pre ritiro di rito il primo a presentarsi poco dopo le 8 è stato Alessandro Di Pardo. Alla spicciolata poi l’arrivo dei rientranti dai vari prestiti: da Pellegrini a Rugani passando per Perin, Pjaca e De Sciglio. Tutti a disposizione di Allegri, tutti disponibili a fermarsi qualche minuto con i tifosi assiepati all’esterno della clinica per foto e autografi. Spazio per Pinsoglio, Frabotta, McKennie, Fagioli, Dragusin e diversi giovani come Rafia e Felix Correia dell’Under 23 oltre che i Primavera De Winter, Miretti e Soulé. Toccata e fuga invece per Arthur che aveva già svolto i controlli nei giorni precedenti, come alcuni altri ragazzi che faranno parte del ritiro alla Continassa come Nicolussi Caviglia. E poi lui, il più acclamato di tutti che si è goduto anche il bagno di folla dei tifosi per diversi minuti: Paulo Dybala. Era il più atteso, è stato il più ricercato dai fan. Che ancora una volta gli hanno dimostrato il loro amore così come lui la propria grande disponibilità. Terminati i test il rientro al centro sportivo prima e a casa poi. Oggi il primo doppio allenamento per loro e per Max Allegri (qui il suo staff per la stagione): la seconda era del livornese è cominciata.