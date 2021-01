Juve, Rabiot: "Partita importante, non decisiva. Coraggio e determinazione fanno la differenza"

Prima del match contro l'Inter, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' una partita importante. Se vinciamo abbiamo l'opportunità di avvicinarci all'Inter in classifica avendo una partita in meno da recuperare col Napoli. E' un match importante ma non decisivo".

Che tipo di squadra è l'Inter?

"Per me l'Inter è una squadra più completa, ha giocatori con qualità differenti. In avanti ha attaccanti pesanti e tecnici, sulle ali giocatori veloci e a centrocampo giocatori che giocano bene a calcio. Sarà un match equilibrato, la differenza la faranno il coraggio e la determinazione di fare risultato".