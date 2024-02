Juve, Rabiot: "Stasera mosci, dobbiamo tornare compatti. L'Inter fa un altro percorso"

Queste le parole del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot a DAZN dopo il pareggio contro l'Hellas Verona: "Dopo aver perso tanti punti, era necessario fare di più. Andare subito sotto ci ha creato dei problemi, abbiamo iniziato a giocare tardi e sono questi dettagli che hanno fatto la differenza durante la stagione. E' necessario ritrovare la compattezza di inizio campionato, subiamo troppi gol. E' fondamentale riprendere il percorso e ritrovare fiducia, la vittoria ci manca. E' vero anche che qui è dura per tutti, il Verona è una buona squadra che ci ha creato difficoltà.

Gol a freddo?

"Torniamo al discorso di prima: contano i dettagli. In passato, su certe situazioni, eravamo più bravi. La seconda rete del Verona è emblematica".

4-3-3 nel finale?

"Sono scelte del mister, a noi tocca trovare la forza di andare in avanti ed essere offensivi a prescindere dallo schieramento. Abbiamo vinto e fatto gol anche col 3-5-2. Non è il modulo a determinare. Noi sappiamo che possiamo andare in vantaggio in qualunque momento, purtroppo non siamo forti dietro come all'inizio. Tocca non guardare la classifica, il realismo ci deve aiutare ad analizzare il momento. L'Inter fa un percorso diverso, a noi tocca blindare il secondo posto senza preoccuparci di chi sta dietro. Abbiamo 54 punti, il cammino è ancora lungo. Stasera troppo mosci".