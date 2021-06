Juve, Ramsey lascia il posto a Locatelli? Il gallese ha nostalgia della Premier. E l'ingaggio pesa

In attesa di aggiornamenti dal fronte Locatelli, in casa Juventus si continua a lavorare su più fronti. Ed uno dei più caldi - sottolnea Tuttosport - è sicuramente quello delle uscite. Se Merih Demiral potrebbe essere il sacrificato di lusso (occhio a Everton, Tottenham e Atalanta), Aaron Ramsey è il maggior indiziato a lasciare la Juventus per far spazio a Locatelli. Il gallese, protagonista di un buon Europeo, ha nostalgia della Premier e in Inghilterra stanno pensando a lui West Ham, Everton e Arsenal. I contatti con l’entourage di Ramsey proseguono. Dall’addio dell’ex Arsenal, arrivato nel 2019 a parametro zero, i bianconeri contano di risparmiare i 7 milioni dell’ingaggio netto.