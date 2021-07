Juve, rebus secondo portiere. Perin vuole giocare, ma costa 10 milioni. Se parte, sale Sirigu

Rebus secondo portiere in casa Juventus. Rinnovato il contratto di Carlo Pinsoglio, i bianconeri hanno in casa Mattia Perin come vice di Wojciech Szczesny. Trattenerlo sarebbe la soluzione più logica sotto molti aspetti, ma c’è da fare i conti con la volontà dell’estremo difensore, nell’ultima stagione in prestito al Genoa, di giocare. La Juve non si opporrebbe alla cessione ma, scrive il Corriere dello Sport, serviranno 10 milioni di euro per il via libera. In caso di partenza, salgono le quotazioni di Salvatore Sirigu, secondo di Donnarumma a Euro 2020 e in uscita dal Torino. Costa di più dell’ipotesi Emil Audero, che pure farebbe molto comodo in ottica lista Champions ma per il quale la Sampdoria chiede 20 milioni.