Juve, solo per il 13% dei votanti al sondaggio TMW Pirlo va confermato per il 2021/22

vedi letture

Solo per il 13% dei lettori che hanno partecipato al nostro ultimo sondaggio Andrea Pirlo, attuale allenatore della Juventus, va confermato per la prossima stagione. Per un utente su due il tecnico bresciano andava esonerato dopo il ko contro il Milan: per uno su tre, invece, giusto arrivare a fine stagione e poi cambiare. Ecco il risultato finale del sondaggio di TMW.

Cosa deve fare ora la Juventus con Andrea Pirlo?

Risultati sondaggio (voti totali 1399)

Esonero immediato e traghettatore per le ultime partite 51,82%

Inutile cambiare ora. Addio a fine campionato 34,6%

Sostenerlo ora più che mai. E conferma anche per la prossima stagione 13,58%

Clicca QUI per votare al nuovo sondaggio!