Juve, Thiago Motta: "Francisco Conceicao motivato. Vedremo se partirà dall'inizio"

Thiago Motta, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, ha parlato anche della sfida nella sfida tra Sergio e Francisco Conceicao, rispondendo alla domanda sulla titolarità dell'esterno bianconero: "Vedremo se giocherà o meno, è motivato per fare bene sia dall'inizio sia a gara in corso. Penso che non cambi nulla per lui, affrontare una grande squadra è l'unica cosa che deve fare".

Koopmeiners più arretrato o come sotto punta?

"Può fare entrambi i ruoli e lo ha già dimostrato, però può anche partire dalla panchina e contribuire in corso d'opera, come tutti gli altri".

Per la Juve vincere non è importante ma l'unica cosa che conta. Per un gruppo giovane quanto può essere importante conquistare un trofeo "facile" perché di breve durata?

"Anzitutto non ho mai visto una squadra entrare in campo per perdere. Domani è una competizione diversa, perché abbiamo di fronte una partita dove continui o vai fuori. Daremo il massimo per andare avanti".

Francisco Conceicao definisce il suo un calcio libero. Dal padre si aspetta un Milan più leggero?

"Francisco ha libertà su un contesto dove deve rispettare certe cose, perché la squadra funzioni. È un gioco collettivo, esiste la libertà in alcuni momenti per poter esprimere tutte le sue qualità ma poi ci sono tante cose da rispettare. Il Milan è una grande squadra con buoni giocatori, con un allenatore che arriva adesso e che può fare bene. Daremo il massimo in campo".