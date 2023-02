Juventini sul web e la mobilitazione delle disdette tv: altro che mezzo milione, sono solo 6mila

Negli ultimi giorni, in seguito al terremoto relativo alle inchieste sulla Juventus da parte della giustizia ordinaria e di quella sportiva, sul web è partita una mobilitazione dei tifosi juventini col fine di "far saltare il sistema" mediante disdetta degli abbonamenti televisivi, in special modo quelli di Dazn. Il Fatto Quotidiano, dopo aver letto di fantomatiche adesioni che avrebbero raggiunto il mezzo milione di disdette, si è informato sui reali numeri della "protesta": nelle ultime settimane le disdette sono state appena 6mila, circa mezzomilione di euro se si considera il piano standard da 30 euro per i prossimi tre mesi di campionato, un conto irrisorio sugli 840 milioni stagionali incassati dall'emittente.