Juventus, adesso c'è fiducia per il rinnovo di Dybala: ingaggio da 8 milioni più bonus

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è confermato l'incontro in programma per oggi fra la Juventus e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Il manager dell'argentino, che ha terminato il suo periodo di quarantena dopo l'arrivo in Italia, incontrerà il capo dell'area sportiva Cherubini per ricominciare a parlare di quel rinnovo che si era arenato mesi fa. Adesso, dopo il ritorno di Allegri e alcuni positivi colloqui con il giocatore, c’è fiducia: a livello economico si dovrebbe partire da 8 milioni che possono aumentare con i bonus.