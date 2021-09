Juventus, ag. Rugani: "È giovane ma ha già oltre 100 presenze. Felice di essere rimasto"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, parla del futuro del centrale della Juventus, rimasto a disposizione di Allegri dopo un'estate di voci: "Daniele in questa sessione è stato accostato a diversi club italiani ed esteri, ma non c'è mai stato nulla di concreto per una sua eventuale partenza. La volontà di tenerlo è stata chiara. E' stato riconfermato perché le qualità del ragazzo sono molto apprezzate, è ancora giovane ed ha già oltre 100 presenze in bianconero. E' contentissimo di iniziare la sesta stagione in bianconero".

Rugani non è il titolare nelle gerarchie di Allegri, in che modo potrà aiutare la Juventus?

"Dovrà essere pronto e sul pezzo in ogni momento, la fiducia non è mai scontata e va guadagnata con merito. Cercherà di fare il proprio dovere quando verrà chiamato in causa da Allegri. L'anno scorso ha vissuto una prima parte di stagione al Rennes condizionata dall'infortunio, ma poi al Cagliari è riuscito a trovare continuità ed è rimasto soddisfatto per la miracolosa salvezza raggiunta".