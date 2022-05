Juventus, alla ricerca di una spalla per Vlahovic: sondaggio per Arnautovic, il Bologna fa muro

Nuovo obiettivo per la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di elementi per rinforzare il pacchetto offensivo e, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, fra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Marko Arnautovic. Il Bologna però ha alzato il muro, non essendo intenzionato a cedere l'attaccante austriaco.