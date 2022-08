Juventus, Allegri: "Bene non subire gol, però nel calcio non si deve correre all'indietro"

L'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Sampdoria. "Non abbiamo preso gol per due partite, nel primo tempo ha fatto una buona gara la Sampdoria e noi nella ripresa abbiamo fatto delle buone cose. Poi abbiamo avuto una bella occasione alla fine, purtroppo c'è una cosa nel calcio che non si deve fare ovvero correre all'indietro. Era successo anche con il Sassuolo, abbiamo fatto un buon secondo tempo, è un peccato perché abbiamo lasciato due punti".

Vlahovic ha toccato davvero pochi palloni.

"Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, la Sampdoria ha corso molto. Nella ripresa anche Dusan ha giocato meglio, deve stare un pochino più sereno quando gli arriva palla".

In cosa è più forte questa Juve rispetto allo scorso anno?

"Una cosa è certa, abbiamo fuori Pogba e Chiesa che sono giocatori importanti. C'è voglia di fare qualcosa di importante, siamo un po' indietro rispetto alle altre e ci vuole un pochino di pazienza. Non subire gol per due giornate è un bel segnale, ora ci prepariamo alla grande sfida con la Roma".

E' soddisfatto dell'occupazione dell'area di rigore?

"Nel secondo tempo abbiamo occupato meglio l'area, c'è stata una prima azione dove non abbiamo attaccato la porta bene. Però sicuramente bisogna lavorare un po' meglio".