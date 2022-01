Juventus, Allegri blinda Morata ma il Barcellona non ha ancora mollato la presa

"Morata non è scartato affatto" fanno sapere fonti del Barcellona ad As. Questo nonostante le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che ha tolto dal mercato l'attaccante spagnolo. Il quotidiano iberico fa sapere che i catalani non intendono mollare la presa e che Xavi avrebbe avuto una conversazione telefonica nella giornata di martedì chiedendogli pazienza affinché la società trovi la quadra per quel che riguarda i parametri finanziari. Sotto questo aspetto il Barcellona sta lavorando alle uscite, con Coutinho che potrebbe andare all'Aston Villa e Umtiti ancora una volta offerto a club esteri.