Juventus, Allegri conferma: "Rinnovo di Cuadrado scattato in automatico per le presenze"

Oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo: come sta Cuadrado? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia del match contro il Bologna - gara valida per la 33esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Per Cuadrado c'è stato il rinnovo automatico per le presenze, sta bene e si è allenato", ha detto Allegri che poi si è così espresso sulla possibilità di schierare Danilo a centrocampo contro il Bologna. "Ho solo due centrocampisti a disposizione, se giochiamo a due bastano Zakaria e Rabiot, altrimenti servirà adattare qualcuno ma questo non l'ho ancora deciso".

