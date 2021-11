Juventus, Allegri: "Cosa cambia con Rabiot in campo? Nulla. Bonucci, affaticamento al flessore"

vedi letture

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN commenta la formazione scelta per affrontare fra pochi minuti la Fiorentina.

Cosa cambia con Rabiot? "Non cambia assolutamente niente. In quel ruolo c'è Bernardeschi e stasera lo fa Rabiot".

Sulle altre novità di formazione: "Il portiere ha avuto un portiere al costato, Bonucci ha avuto un affaticamento al flessore e gli ho dato un turno di riposo, dato che Chiellini sta bene".

Su McKennie: "Sta crescendo, è diventato un gicoatore più ordinato. in questo momento sta bne fisicamente e sta facendo buone prestazioni. Oltre a lui dobbiamo tutti fare una bella partita, mettersi al loro pari e soprattutto fare una bella fase difensiva perché in casa non abbiamo subito reti solo contro Chelsea e Roma".

Che Fiorentina si aspetta?: "Mi aspetto una Fiorentina che gioca bene, che pressa e verrà qui per fare un'ottima partita come sempre fatto".