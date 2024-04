Live TMW Juventus, Allegri: "Il primo tempo più brutto della stagione"

23.01 A breve il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, parlerà alla stampa del pareggio ottenuto contro la Juventus.

23.32 -Inizia la conferenza.

Che gara ha visto?

"Non abbiamo capito la gara. Abbiamo concesso tantissimo ad una squadra in forma. Il campo è folto, ma la palla non scivola. Dovevamo metterci alla pari dell'avversario e ci portiamo a casa il risultato".

Ha rimproverato la squadra nell'intervallo?

"No, si sono resi conto da soli ed il secondo tempo è stata la prova. Nella prima frazione abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, non abbiamo mai messo palloni al di là della difesa avversaria".

Quanto stanno crescendo i giovani?

"Come tutta la squadra. Dobbiamo maturare, oggi siamo andati spesso in difficoltà. Abbiamo preso sette ripartenze. Cagliari? Sento sempre un'aria magica, mi sento come a casa".

23.37 Fine della conferenza.