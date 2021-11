Juventus, Allegri: "in Champions primi o secondi cambia poco, pensiamo già all'Atalanta"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta per 4-0 rimediata sul campo del Chelsea è intervenuto al microfono di Mediaset: "La squadra ha fatto un bel primo tempo, in cui non ci sono state grandi parate. Abbiamo avuto qualche occasione noi, certo potevamo gestire meglio la palla. Questo è il nostro limite. Nel secondo tempo abbiamo abbassato l'attenzione in fase difensiva e ci hanno fatto un gol dopo l'altro e lì è finita la partita".

Cosa comporta una sconfitta così roboante?

"Non deve comportare nulla, è una sconfitta. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per aver raggiunto gli ottavi con due turni d'anticipo, ora pensiamo alla partita di sabato che è molto importante".

Nella sfida con l'Atalanta potreste tenere la mente occupata dopo questa sconfitta?

"No, non dobbiamo avere la mente occupata. In Champions primi o secondi cambia poco, bisognerà vedere il sorteggio. Noi cercheremo comunque di vincere l'ultima partita, vedremo cosa farà il Chelsea".