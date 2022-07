Juventus, Allegri: "McKennie resterà qui, quest'anno potrà giocare una ottima stagione"

Parlando della tournée americana della Juventus in conferenza stampa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato di McKennie e della sua importanza negli schemi bianconeri: "Per noi è un piacere partecipare alla Soccer Champions Tour. Queste sono partite importanti contro grandi squadre come Real, Barca e Chivas. McKennie è un giocatore della Juventus. Un giocatore molto importante che purtroppo ha subito un infortunio. Quest'anno potrà giocare un'ottima stagione. Il calcio americano si sta evolvendo. Gli stadi sono sempre pieni e c'è un buon ritmo. McKennie è un giocatore della Juventus e resterà alla Juve".