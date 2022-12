Juventus, Allegri: "Sono dispiaciuto per quello che è successo. Io molto legato ad Agnelli"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato anche delle vicende extra-campo che hanno coinvolto i bianconeri ai microfoni di DAZN: "Lavoriamo come abbiamo sempre fatto, sono dispiaciuto per quello che è successo, sono molto legato ad Agnelli che ha fatto degli anni straordinari qui, ma noi dobbiamo pensare a lavorare. Per il resto c’è una società forte che sa quello che deve fare".