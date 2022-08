Juventus, Allegri sorride: con la Roma possono recuperare sia Szczesny che Bonucci

vedi letture

In vista della sfida di sabato contro la Roma, la Juventus dovrebbe recuperare due importanti pedine della difesa: secondo Tuttosport infatti sia Leonardo Bonucci che Wojciech Szczesny dovrebbero essere dela partita. Il centrale è reduce da un affaticamente muscolare, con la Samp era in panchina ma contro i giallorossi dovrebbe essere titolare. Il portiere invece ha recuperato dalla lesione all'adduttore della coscia sinistra e si candida per prendere il posto di Perin.