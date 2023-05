Juventus, Allegri: "Una settimana fa l'avremmo persa, mercoledì dobbiamo vincere"

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio esterno contro il Bologna.

Squadra poco cinica stasera?

"Una settimana fa una partita come questa l'avremmo persa. Vediamo le cose positive e lavoriamo su ciò che c'è da migliorare. Non è facile per i ragazzi giovani, hanno poche presenze nella Juve. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio e manteniamo il vantaggio sulle inseguitrici, però mercoledì bisogna vincere".

I giovani vi hanno dato energie?

"Assolutamente. Hanno qualità e vanno fatti crescere, poi gli errori vanno accettati. Oggi volevamo vincere, ma abbiamo creato tanto e abbiamo ripreso a fare punti in campionato".

Si aspettava il saltello di Milik sul rigore?

"Ci sono momenti per tirare certi rigori, questo è uno in cui il rigore va tirato forte. Milik comunque ha fatto una partita straordinaria, capita di sbagliare".

Siete stati più alti del solito e avete pressato di più.

"Stasera siamo stati con la linea alta, ma su questo dobbiamo migliorare. Abbiamo speso tanto nel primo tempo e, nella ripresa, quando li abbiamo portati vicini all'area abbiamo fatto cose buone. Per giocare alti ci vuole la disponibilità di tutti".

Come sta Chiesa nella nuova posizione?

"Chiesa sta meglio fisicamente, oggi ha fatto una buona partita. E' un attaccante che non ha posizione e devi sperare che le sue giocate diventino importanti. E' difficile ingabbiarlo, chi gli gioca accanto deve essere intelligente".

Sente la fiducia della società?

"La sento fin da quando son tornato. Il momento più difficile è questo, siamo alla fine della stagione e purtroppo non siamo tornati davanti alla Lazio. Stiamo facendo un buon lavoro, ci sono giovani importanti e sarebbe bello arrivare tra le prime quattro. Una cosa alla volta, io sono contento di essere alla Juventus".