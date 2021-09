Juventus, Allegri: "Vinto senza grandi sofferenze. Chiesa? Il poco ordine lo ha reso importante"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha analizzato la vittoria sul Chelsea per 1-0 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League all'Allianz Stadium attraverso i microfoni di Jtv: "Abbiamo giocato con carattere, ordine e senza grandi sofferenze. Al netto dell'ultimo calcio d'angolo. Abbiamo avuto buone occasioni in contropiede, sbagliando diverse volte nella gestione e nelle uscite. Su questo bisogna migliorare. Detto questo faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita giusta contro i campioni d'Europa mettendo un altro pezzo verso la qualificazione. Adesso testa al derby perché c'è da risistemare la classifica".

Quando è nata l'idea di giocare senza centravanti?

"È nata ieri. Ci ho pensato con l'idea di sfruttare Chiesa centravanti e il suo poco ordine. Oggi era la sua partita. A campo aperto è stato molto agile".

Importante anche il non aver preso gol.

Era importante il risultato, vincere anche per l'autostima. Non prendere gol poi è stata un'altra soddisfazione".