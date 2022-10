Juventus, altro mini ritiro: cena di gruppo e pernottamento al JHotel prima dell'Empoli

Dopo i buoni risultati del mini ritiro pre derby col Torino, la Juventus proseguirà su questa strada anche in vista del match di domani sera contro l'Empoli. Secondo Tuttosport infatti dopo l'allenamento pomeridiano di oggi la squadra di Massimiliano Allegri cenerà insieme alla Continassa per poi pernottare al JHotel. Una scelta non scontata, visto che solitamente Allegri regala la serata della vigilia ai giocatori, lasciandoli liberi di dormire a casa per presentarsi in ritiro la mattina dell'incontro. Adesso visto il momento la scelta è stata diversa, con la squadra che resterà insieme già da questa sera con l'obiettivo di cementare ancora di più lo spirito di gruppo e di sfruttare al massimo i benefici della "convivenza".