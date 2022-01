Juventus, Arrivabene: "Sostituire Chiesa? Ci aspettiamo il meglio da chi c'è, poi valuteremo"

vedi letture

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto nel pre-partita della finale di Supercoppa Italiana a Italia 1: "Oggi è una partita secca e te la giochi, ma è ovvio che senza gli squalificati sarebbe stata una partita diversa. E' inutile recriminare, siamo alla Scala del Calcio contro una squadra molto molto forte e quindi ce la giochiamo. Lasciamo stare chi non c'è e mettiamocela tutta".

L'assenza di Szczesny non è una bella notizia.

"C'è la tendenza a far diventare brutte notizie quelle buone. E' vaccinato, sta solo seguendo protocolli e con lui lo siamo tutti: per noi vaccinarsi è la parola d'ordine.

La partita contro la Roma può rappresentare una svolta?

"Ogni partita ha la sua storia e oggi è la finale di Supercoppa. Dobbiamo guardare di partita in partita guardare, l'80% della nostra squadra è fatta da nazionali, ma ogni tanto qualcuno spegne la luce. Oggiè meglio che la tengano accesa per tutti i 90 minuti e per l'eventuale recupero".

Sostituirete Chiesa a gennaio?

"Noi abbiamo grandi campioni come Dybala, Kaio Jorge, Kulusevski... Ci aspettiamo il meglio da chi abbiamo, poi faremo le nostre valutazioni".

Si è confrontato con Dybala?

"Non mi confronto con nessuno, dico quello che penso. Voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Chi porta il numero 10 nella Juventus deve rendersi conto del peso che ha questo numero per noi. Il discorso che ho fatto su di lui vale per tutti".