Juventus, Arthur in uscita: soluzione 'francese', può raggiungere De Zerbi a Marsiglia

Non solo acquisti in vista a gennaio per la Juventus, alle prese con il grave infortunio capitato a Bremer e con i problemi fisici che tormentano Milik. I bianconeri, infatti, dovranno pensare anche alle uscite alleggerendo l'organico da quei giocatori rimasti "sul groppone" al termine dell'ultima sessione estiva.

Uno di questi è Arthur, per il quale la Juve ha cercato di trovare una sistemazione per tutta l'estate ma senza successo. Il brasiliano è stato inserito sia nella lista della Serie A che in quella della Champions League: scelta però evidentemente non dovuta ad un improvviso gradimento nei suoi confronti da parte di Thiago Motta, che continua a non ritenerlo idoneo al suo progetto tecnico.

Possibile rinascita con De Zerbi

Chiuso il mercato italiano e anche quelli più "esotici", Arthur sta passando queste settimane a suon di allenamenti in solitaria. Nel frattempo, Cristiano Giuntoli e il suo agente Pastorello stanno cercando una soluzione per gennaio. Stando a quello che riporta Tuttosport, una possibilità concreta potrebbe essere l'Olympique Marsiglia.

Al tecnico dei francesi De Zerbi piacerebbe l'idea di inserire un playmaker nel suo centrocampo, che già conta un ex bianconero come Rabiot e un giocatore accostato in passato ai torinesi come Hojbjerg. L'OM sarebbe pronto a pagare metà dei 5 milioni di euro netti a stagione che Arthur prende alla Juve. La compagine marsigliese, comunque, deve guardarsi dalla concorrenza di club inglesi (Everton) e e brasiliano (Gremio). In calo, invece, le possibilità di un nuovo prestito in Italia per il brasiliano dopo quello dell'anno scorso alla Fiorentina.