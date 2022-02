Juventus, Arthur: "Peccato per McKennie ma abbiamo comunque giocatori di qualità"

vedi letture

Il centrocampista della Juventus Arthur ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Empoli: "Abbiamo studiato l'Empoli per tutta la settimana, ha dei giocatori molto veloci davanti quindi dobbiamo essere attenti nella parte difensiva. Risalgono il campo molto velocemente perciò sappiamo quello che dobbiamo fare, per questo è una squadra pericolosa".

L'infortunio di McKennie?

"E' un peccato per McKennie, ci stava aiutando molto, stava facendo un bel campionato. Gli mandiamo tutta l'energia positiva possibile affinché torni presto per aiutarci. Però abbiamo comunque giocatori di qualità in panchina sia che giochino o che non giochino. Devono essere punti per ogni situazione così che possano fare sempre il meglio"