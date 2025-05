Juventus, asse tutto azzurro sul mercato: Retegui, Tonali e Coppola, ma prima una cessione

Se la Juve gioca in attacco, Vlahovic è in uscita, Osimhen non facile da raggiungere, Mateo Retegui è il nome più vivo e da seguire in ottica mercato Juve, informa oggi La Stampa. Il re dei marcatori del nostro campionato ha chiuso la stagione, la prima a Bergamo, a quota 25 gol e gradirebbe un nuovo trasloco in bianconero: la valutazione si aggira attorno ai 40-45 milioni, gli stessi che la società si aspetta dalla cessione di Vlahovic.

In mezzo, Sandro Tonali rimane l’oggetto del desiderio: una possibile operazione da 70 milioni come base di partenza, realizzabile solo con l’aiuto di una cessione illustre, quella di Cambiaso su tutte. Retegui e Tonali dovranno portarci al Mondiale americano, non quello per club in agenda tra due settimane ma quello riservato alle nazionali.

Un altro azzurro del ct Spalletti è entrato nei radar del direttore dell’area tecnica Giuntoli: Diego Coppola. Il difensore del Verona era stato già chiesto dalla Juve durante la finestra di mercato dello scorso gennaio, ma la salvezza da centrare aveva spinto i veneti a far calare il sipario sulla trattativa in un attimo. Ora il quadro è più chiaro, la strada mano in salita: Coppola potrebbe candidarsi come alternativa a Bremer o Gatti nel ruolo di centrale.